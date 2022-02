E domani come sarà il meteo? Ecco le previsioni sull’intera Liguria

Domani, venerdì 4 febbraio su tutta la regione avremo condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso stante il transito di una debole perturbazione.

I fenomeni nel complesso saranno assenti e a ponente sono previste schiarite, soprattutto sull’Imperiese e le Alpi Liguri.

Sul centro e il levante della regione avremo la possibilità di qualche pioggia o rovescio soprattutto nelle aree interne.

La ventilazione sarà moderata in prevalenza da sud o sud-est e il mare mosso o molto agitato.

Le temperature sono già in aumento nei valori minimi (compresi tra i 9 e i 12° in costa) e in lieve calo in quelli massimi (compresi sempre in costa tra i 14 e 16°). Chiara Manganaro