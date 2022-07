Due serate di conversazioni con don Claudio Doglio in programma a Varazze nella splendida cornice del Giardino delle Boschine

Due serate di conversazioni con don Claudio Doglio in programma a Varazze, le conversazioni con don Claudio Doglio, da oltre 10 anni parroco della chiesa Collegiata di Sant’Ambrogio, con due incontri organizzati dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione di Mariangela Calcagno, Assessore alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, all’Istruzione e all’Ambiente:

– il primo si terrà il giorno 13 luglio 2022 alle ore 21:00 dal titolo “Lo zoo del Signore, gli animali della Bibbia”;

– il secondo incontro si terrà il giorno 18 agosto 2022 sempre alle ore 21:00 dal titolo “Il Giardino di Dio e le piante della Bibbia”.

Ingresso libero.

Gli animali nella Bibbia: … «Gli animali nella Bibbia ricorrono con grande frequenza e sono tenuti in ampia considerazione. Nel passato era normale che gli animali venissero sfruttati in modo spesso crudele. L’uomo ha sempre preso alla lettera quanto scritto nella Genesi in merito alla creazione del primo uomo e della prima donna: Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra».

(Genesi 1,28). Quel ‘soggiogare’ e ‘dominare’, se da una lato definiva la superiorità degli esseri umani rispetto alle altre specie animali agli occhi di Dio, non dava comunque per scontato che l’uomo potesse infierire con inutile ferocia sulle altre creature.»

«Ascoltando le parole di don Doglio o leggendo le pagine del libro da lui scritto e pubblicato da Editrice Effatà di Cantalupa (TO) – Collana: Il respiro dell’anima 2020, immaginate di passeggiare con il Signore nel suo giardino e godetevi la sua amicizia.»

Il Giardino di Dio. Bestie, piante e monti nella Bibbia.

Perché Gesù scelse di entrare a Gerusalemme proprio in groppa a un asino? In quali momenti cruciali della storia di Israele e della vicenda umana di Gesù compare la pianticella dell’issopo? Dove si trova il monte Ermon e cosa simboleggia per un credente?

A queste e tante altre domande rispondono le meditazioni contenute in questo libro: non si tratta di studi né di approfondimenti esegetici, ma di semplici sguardi sulla realtà terrena che aiutano in qualche modo ad incontrare il Cielo.

È proprio il Signore, infatti, ad aver preso l’iniziativa di scendere sulla montagna per incontrare l’uomo. E, ancora prima, ad aver piantato un giardino per collocarvi l’umanità, col desiderio di passeggiare in sua compagnia nella brezza della sera.

Claudio Doglio

Sacerdote della diocesi di Savona dal 1985. Licenziato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana nel 1987, in Scienze Bibliche all’Istituto Biblico e dottorato in Teologia biblica presso la Gregoriana nel 2002. in diocesi ha ricoperto vari incarichi di responsabilità.

Insegna Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale nelle sedi di Milano e di Genova. Dal 2002 al 2014 è stato condirettore e redattore della rivista “Parole di Vita”, bimestrale dell’Associazione Biblica Italiana, per cui ha scritto numerosi contributi. Ha collaborato stabilmente con le Riviste: “Parole di vita” (bimestrale dell’ABI), “Rivista di Pastorale Liturgica”, “Servizio della Parola”, “Temi di predicazione”. Ha curato per l’EMP la Collana “Parole di vita” e per l’ElleDiCi la nuova collana “Graphé” di recente pubblicazione. Dal 4 dicembre 2011 è parroco della parrocchia collegiata di Sant’Ambrogio in Varazze (SV), dove è anche moderatore dell’unità pastorale.