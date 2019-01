IMPERIA. 15 GENN. “Sarchiapone Fuoriserie” vince la prima tappa dell’ Inverno in Regata, che rappresenta la terza tranche velica nell’ambito del trentacinquesimo Campionato Invernale West Liguria.

L’ imbarcazione di Gianluigi Dubbini ha preceduto “Ange Trasparent II” di Valter Pizzoli e “Farfallina” di Davide Noli.

Al largo della “Città dei Fiori” la flotta di imbarcazioni d’ Altura ha dato vita a due prove davvero spettacolari nell’ evento organizzato dallo Yacht Club Sanremo, con il sostegno del Comune di Sanremo. Sole splendente e vento da ovest – sud ovest, dagli otto ai quindici nodi, sono stati gli ingredienti base che hanno consentito ad un folto pubblico di appassionati di assistere alle spettacolari evoluzioni delle barche che potevano essere seguite agevolmEnte da terra in quanto il percorso a bastone è stato saggiamente disegnato parallelo alla costa.

Detto della classifica Overall, nelle varie classi successo per Ange Trasparent in ORC, Gruppo A, di Sarchiapone in ORC, gruppo B. Nella classifica IRC primo posto ancora per Sarchiapone, mentre fra i Racing ha vinto “Obi Wan” di Elisa Minio (YC Sanremo).

Il prossimo appuntamento con l’Inverno in regata è ora fissato per il fine settimana del 26 e 27 gennaio, che sarà l’ ultimo week della terza tappa del Campionato Invernale West Liguria.

Queste le classifiche. Overall: 1) Sarchiapone Fuoriserie (Gianluigi Dubbini, CV Toscolano Maderno), 2; 2) “Ange Trasparent II” (Valter Pizzoli, Yacht Club Monaco), 5; 3) “Farfallina” (Davide Noli, Yacht Club Sanremo), 5.

Orc A: 1) Ange Trasparent, 2; 2) “Aurora” (Paolo Bonomo e Bruno Roberto, Yacht Club Sanremo), 4; 3) “Cheyenne” (Tommaso Oriani e Duchene De Vere, Yacht Club Chiavari), 9.

Orc B: 1) Sarchiapone Fuoriserie (Gianluigi Dubbini, CV Toscolano Maderno), 2; 2) Farfallina (Davide Noli, Yacht Club Sanremo), 4; 3) “Il Pingone di Mare” (Federico Stoppani, Yacht Club Sanremo), 6.

IRC: 1) Sarchiapone, 2; 2) Farfallina, 5; 3) Ange Trasparent, 6.

Racing Club: 1) “Obi Wan” Elisa Minio, Yacht Club Sanremo), 2; 2) “X-Elor” (Alessio Marziano, Yacht club Sanremo), 5; 3) “Emotion” (Franco Gaiani, Yacht Club Sanremo), 8; 4) “Emma”(CN Marina Genova Aeroporto), 9; 5) “Melissa” (YC Sanremo), 9.

