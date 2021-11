Drammatico incidente sulla A10, muore una 18enne

L’incidente fra Albissola Marina e Celle Ligure

Questa mattina, intorno alle 7, sulla A10 fra Albissola Marina e Celle Ligure, si è verificato un drammatico incidente. Una ragazza di 18 anni che si trovava a bordo di una Mini, ha perso la vita.

La giovane era di Savona e alla guida di un’auto, che è andata distrutta, c’era un altro giovane di Lumarzo, in provincia di Genova, che è finito in codice giallo al San Paolo di Savona in condizioni non gravi.

Da una ricostruzione sembra che il giovane abbia perso il controllo del mezzo nei pressi di una galleria. A bordo c’era anche un cane che è morto, a sua volta.

Sul posto è intervenuta la Stradale, i Vigili del fuoco, medici del 118 di Savona, i militi croce d’oro di Albissola Marina e croce Verde Albisola Superiore.

L’autostrada in direzione Genova è stata chiusa al traffico fino alle ore 10:20 circa per consentire le operazioni di sgombero dei mezzi tra Albissola e Celle Ligure.

Sull’autostrada si sono formati fino a 8 km di coda.