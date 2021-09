Draghi in conferenza: Verso obbligo vaccinale e terza dose

Oggi, nel pomeriggio si è svolta una conferenza stampa del premier Mario Draghi da Palazzo Chigi. All’ordine del giorno i temi del green pass, vaccinazioni e della scuola con la presenza dei ministri Roberto Speranza e Patrizio Bianchi.

“L’uso del Green Pass verrà esteso – ha detto il premier Mario Draghi in conferenza – il ministro Speranza ed io ne stiamo discutendo.” Dovremo “decidere esattamente quali sono i settori e quali passi, faremo una cabina di regia, ma la direzione è quella”.

“L’applicazione del green pass – ha aggiunto Draghi – mi pare stia andando bene. Sui trasporti ci saranno sempre dei casi di foto di mezzi pieni, ma in generale la preparazione è stata ben fatta”.

La conferenza stampa da Palazzo Chigi

Da Draghi arriva la conferma anche dell’uso della terza dose e dell’obbligo vaccinale. Alla domanda di un giornalista in merito Draghi risponde: “Sì ad entrambe le domande”.

“La campagna procede spedita – ha poi aggiunto – verso la fine di settembre sarà vaccinata l’80% della popolazione, già oggi siamo al 70% completamente vaccinato”.

“La campagna vaccinale – ha detto Draghi – è stata abbracciata con grande entusiasmo dai giovani, l’adesione massiccia dei giovani e la copertura estesa a livello nazionale ci permette di affrontare con una certa tranquillità e con minore incertezza dell’anno scorso l’apertura elle scuole. La scuola in presenza è sempre stata una priorità”. Attualmente “Il 91,5% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino”.

Poi in merito alla manifestazioni di chi si dice contrario all’obbligo vaccinale e al green pass ha detto: “Voglio esprimere solidarietà piena a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei no vax, una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa formazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia”.

“La situazione epidemiologica nel Paese è in questo momento stabile. Ad agosto si sono tenute limitazioni molto leggere rispetto ai mesi precedenti. La campagna di vaccinazione è la vera arma che abbiamo e abbiamo superato il 70% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo e entro la fine di settembre raggiungeremo l’80% che è un risultato alla nostra portata”. A dirlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa dopo il Cdm.

“Ieri, primo settembre – ha detto il ministro Bianchi – tutte le nostre 8.500 scuole hanno riaperto con il mandato di portare dal 13 settembre tutti i ragazzi in presenza e in piena sicurezza”… “Le regole a scuola – ha sottolineato Bianchi – sono quelle del Cts: mascherina, distanziamento e regole di igiene fondamentale”.

Draghi ha poi parlato anche della situazione in Afghanistan, dell’arrivo dei profughi in Italia e del lavoro svolto dal ministro Lamorgese. “Secondo me – ha detto Draghi – Lamorgese ha lavorato molto bene. I numeri di quest’anno non sono spaventosi, ci sono stati anni molto peggiori”.