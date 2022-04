Doria Nuoto Loano: concentramento HaBaWaBa, 25 aprile

Il 25 aprile presso la piscina esterna del Palazzetto dello Sport di Loano, si terrà il concentramento HaBaWaBa

organizzato dalla Doria Nuoto Loano in collaborazione con il Comitato Regionale Ligure della FIN e Waterpolo

Development.

L’HaBaWaBa ha spinto le società sportive a creare squadre U9 e U11, abbassando l’età di avvicinamento alla

pallanuoto. Proprio perché i bambini hanno bisogno di giocare durante l’anno e non solo in estate, sono nati sul

territorio italiano una molteplicità di tornei regionali in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche,

Abruzzo, Lazio, Campagna, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Nella piscina esterna della DNL saranno realizzati 4 campi da 20m x 10m; alle ore 10 Enrica Rocca, Assessore del

Comune di Loano, con deleghe al Turismo, Sport, Cultura ed Attività Produttive, darà il fischio d’inizio alle partite che

vedranno in acqua oltre 200 atleti provenienti dalla Liguria; le 15 squadre si sfideranno in 22 partite nel rispetto del

regolamento tecnico predisposto dalla Federazione Italiana Nuoto e HaBaWaBa.

Per le squadre della categoria U11, che rappresenta l’anello di congiunzione tra l’attività̀ ludica e la pallanuoto

agonistica, ogni partita avrà una durata di 2 tempi continuati di 11 minuti ciascuno con in intervallo di 2 minuti tra un

tempo e l’altro. Le regole principali del Torneo:

– il cronometro si fermerà solo per un gol, per l’assegnazione di un tiro di rigore, per un infortunio o per guasto

tecnico all’interno del campo di gioco

– nel caso in cui la differenza reti raggiungesse i 10 gol di scarto, il tempo sarà̀ continuato fino al termine

dell’incontro

– non esiste il limite di possesso palla durante l’azione di attacco

– in caso di evidente perdita di tempo, l’arbitro può̀ decidere che il possesso della palla venga assegnato alla

squadra avversaria

Alla squadra vincente saranno assegnati 3 punti ed in caso di parità̀ verrà̀ assegnato 1 punto ad ogni squadra;

mentre alla squadra perdente saranno assegnati 0 punti. Se la partita finisse in parità̀ sarà̀ tirata una serie di cinque

rigori; se anche al termine di questa fase le squadre saranno ancora in parità̀, ogni squadra alternativamente

effettuerà̀ un tiro di rigore fino a quando una delle due non segnerà̀ e verrà̀ assegnata la vittoria.

L’aspetto ludico e non agonistico, la socializzazione e la fidelizzazione del bambino al ‘giuoco della palla in acqua’

sono la base e la filosofia della manifestazione legate alla categoria Under 9, che è il primo vero step formativo del

bambino che si avvicina al gioco della pallanuoto. Saranno disputati 2 tempi fissi da 12 minuti ciascuno; l’intervallo di

gioco tra i due tempi sarà di 3 minuti.

Queste le squadre partecipanti alla manifestazione:

– Quinto (2 squadre)

– N genovesi (2 squadre)

– Aragno (3 squadre)

– Andrea Doria (2 squadre)

– Bogliasco (3 squadre)

– Arenzano (1 squadra)

– Crocera (1 squadra)

– Doria Nuoto Loano (1 squadra)

Maggiori informazioni su HaBaWaBa https://www.habawaba.com/in-italia/

Segui DNL

https://www.facebook.com/dorianuoto2000loano

https://www.instagram.com/dorianuoto2000loano/

https://www.dorianuotoloano.com