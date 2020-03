Dopo Viale anche Toti lancia appello a Roma: in Liguria scorte mascherine quasi a zero

In Liguria “abbiamo alcune emergenze che non vanno sottaciute. Abbiamo poche mascherine, abbiamo chiesto e implorato Roma di mandarcene, ma in questo momento le scorte sono praticamente a zero. Quindi le stiamo dando a chi ne ha essenziale bisogno di averle per continuare il proprio lavoro”.

Dopo l’appello al ministro Speranza della vicepresidente e assessora regionale alla Sanità Sonia Viale, stasera anche il governatore ligure Giovanni Toti in una diretta video su Facebook ha fatto altrettanto.

Viale a ministro: mancano mascherine per i sanitari. Le 40mila inviate sono inidonee

“Speriamo -ha spiegato Toti – che nel corso del fine settimana arrivino tutte le mascherine che abbiamo acquistato e per cui siamo in trattative e speriamo di arrivare a un rifornimento quotidiano che ci consenta di allargare la platea delle persone a cui vengono distribuite. Anche se è evidente che è un problema non facile perché è ovvio che tutti i Paesi oggi sono alla ricerca di questi dispositivi in modo frenetico”.