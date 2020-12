Dopo 48 ore mi sento benissimo. Vaccino funziona su varianti Covid, inglese inclusa

“A proposito della variante inglese di SarsCoV-2 c’è stato tanto rumore esagerato che ha gettato nel panico molte persone e decisioni politiche alquanto opinabili”.

Lo ha dichiarato stamane su fb il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti.

“Come abbiamo visto – ha spiegato il prof. Bassetti – ogni Paese ha isolato delle varianti che sono poi compatibili con quello che accade ai virus che mutano.

Quella isolata a Brescia e tipizzata dal punto di vista genico a Roma dal collega Massimo Cicozzi è molto simile a quella descritta dagli inglesi.

Questa variante potrebbe in parte giustificare e far capire perché noi abbiamo avuto a ottobre e novembre, soprattutto in Lombardia, così tanti casi con una diffusione molto facile e veloce del virus in aree particolari.

I virus mutano continuamente. E’ il loro modo di vivere: cambiare per sopravvivere.

I vaccini già approvati o ancora in studio funzionano ugualmente anche su queste varianti.

In questa fase di entusiasmo per l’inizio delle vaccinazioni non bisogna abbassare la guardia perché continuano ad esserci casi e ricoveri in ospedale.

Solo grazie ai nostri comportamenti individuali potremo influenzare l’andamento dell’epidemia e rendere la terza ondata meno violenta.

A proposito di vaccino, dopo 48 ore dalla vaccinazione mi sento benissimo e ho iniziato il conto alla rovescia per la seconda dose”.