Domenica nasce in grande il Trail di Rapallo, programmato per lo scorso anno e poi cancellato a causa della diffusione del Covid

Domenica nasce in grande il Trail di Rapallo, ufficialmente domenica 24 ottobre.

La Sporteventi SSDRL ha fortemente spinto su quest’iniziativa, convinta che il territorio meriti un grande appuntamento offroad che possa conciliare straordinarie vedute panoramiche sul mare alla corsa sulle alture che circondano la città. Grazie anche al sostegno delle autorità locali, Rapallo torna così al centro dell’attenzione sportiva quando ancora gli echi dell’ultima Rea Palus Race non si sono spenti.

La prova si distingue in due eventi specifici: innanzitutto la gara agonistica di 17,5 km per un dislivello di 1.382 metri, con percorso ad anello che parte e si conclude sul lungomare dopo essersi inerpicati sulle principali salite della zona, il Monte Pegge (744 metri slm), il Monte delle Pozze (528 m), il santuario di Montallegro (620 m) e il GPM del Monte Castello (666 m), per poi tornare verso il traguardo. Il trail potrà essere effettato in modalità agonistica oppure non.

Poi la Salita a Montallegro, sul tracciato di 4 km per 620 metri che ripercorre il percorso della famosissima Novena, il pellegrinaggio che i devoti compiono in omaggio alla patrona della città, la Madonna di Montallegro, con arrivo al Santuario. Questa sarà rigorosamente non competitiva.

Per le due prove stano arrivando un fiume di iscrizioni e nella gara agonistica si sono iscritti anche personaggi di spicco del panorama ligure offroad, come Corrado Ramorino che vanta vittorie di spicco anche fuori dai confini regionali come il Trail Città di Cortona, il Trail del Bric e il Trail del Moscato.

Quest’anno è stato 8° al Sanremo Ultra Trail. O anche come Svetlana Ciobanu, presente quest’anno all’Ultra Dolomites e spesso piazzata nei principali trail nazionali.

Lo start di questa prima edizione è fissato per le ore 11:00 da Lungomare Vittorio Veneto nella zona Rosa dei Venti. Dieci minuti prima partirà la prova non agonistica.

Le iscrizioni potranno essere fatte online sul sito www.sporteventi.org fino alle 10:00 di venerdì al costo di 25 euro per la gara e 10 per la Salita a Montallegro.

Chi vorrà provvedere direttamente sul posto, domenica dalle ore 8:00, dovrà versare 15 euro in più, considerando anche che c’è il tetto massimo di 150 iscritti per ogni tracciato. L’appuntamento è fissato in calendario: chi conosce il paesaggio di Rapallo sa che meriterà anche una lunga trasferta.

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, http://www.traildirapallo.it/