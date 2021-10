Domenica da sogno per il Park Tennis Genova

En plein del Park Tennis Genova che vince sia in A1 maschile che in A2 femminile. Domenica perfetta per i gialloblù del presidente Federico Ceppellini.

SERIE A1 MASCHILE: TC CREMA – PARK TENNIS CLUB 0-6

Seconda giornata in A1 maschile per i ragazzi di Tommaso Sanna che scendono in campo in casa del TC Crema (vittorioso sul Massalombarda al primo turno per 2-4). Gianluca Mager raggiunge i compagni e scende in campo al fianco di Pablo Andujar, Alessandro Giannessi, Alessandro Ceppellini e Luigi Sorrentino. Con il Capitano Sanna e il vice Ansaldo c’è anche il giovane Davide Cortimiglia.

Pablo Andujar – Vincent Ruggeri 7-6 (8), 2-6, 6-3

Un Pablo d’esperienza porta a casa una vittoria sul giovane promettente Vincent che per 2 ore e 50 minuti gioca ad un livello altissimo. Nei momenti importanti, l’esperienza di Andunar ha fatto la differenza e ha sopperito al momento non eccezionale di forma fisica.

Gianluca Mager – Paolo Lorenzi 6-3, 6-3

Paolo Lorenzi non può nulla contro Gianluca Mager che con un servizio da Top Ten controlla il match. Un grande spettacolo sul centrale del TC Crema dove il pubblico (bella cornice) ha potuto godere di due tennisti italiani di grande livello.

Alessandro Giannessi – Adrian Ungur 6-3, 7-6 (6)

Giannessi si trova di fronte un giocatore ex top 40 al mondo che in alcuni tratti del match ha fatto vedere grandi colpi. Il gialloblù, molto determinato e consapevole delle qualità dell’avversario, concede pochi errori nel primo set per poi arrivare al tie break del secondo. parte forte e si porta avanti per 5-1. Viene recuperato sul 5-5 ma è bravo a chiudere 8/6.

Luigi Sorrentino – Lorenzo Bresciani 6-3, 4-6, 6-2

il gialloblù è in controllo nella prima partita ma subisce il ritorno di Bresciano che, caricato dal pubblico, porta a casa il secondo set. Nella terza partita Sorrentino, concetratissimo su ogni 15, si porta avanti 4/0 potendo poi controllare il set e chiuderlo agevolmente.

Doppi

Ungur-Lorenzi vs Ceppellini-Sorrentino 6-7 (6), 4-6

Bresciani-Vincent vs Mager-Andujar 4-6, 6-1, 13-15

Il commento del Capitano Tommaso Sanna

Siamo molto contenti di questa vittoria che ha una proporzione forse insperata. Sono state sfide molto combattute in particolare i due singoli di Andujar e Sorrentino. Anche nei doppi i ragazzi sono stati davvero straordinari in particolare Sorrentino e Ceppellini che hanno battuto Ungur e Lorenzi dimostrando di avere sempre maggiore confidenza con questa serie A1. Sono punti pesanti anche alla luce della vittoria per 6-0 di Pistoia con cui dovremo fare i conti fino alla fine del girone.

SERIE A2 FEMMINILE: PARK TENNIS CLUB – TC EUR 3-1

Terza giornata in A2 per le ragazze di Giorgia Buchanan che ospitano sui campi di via Zara il TC Eur. Non c’è Cristiana Ferrando. A cercare punti ci sono Costanza Traversi, Corinna Dentoni e Anita Bertoloni.

Costanza Traversi (2-1) – Yvonne Cavalle (2.2) 1-6, 2-6

Lotta la gialloblu contro la forte spagnola, numero 302 Wta, ma è costretta a cedere in due set. L’avversaria tiene il controllo del match con palla più pesante rispetto alla portacolori del Park.

Corinna Dentoni (2.2) – Lisa Sabino (2.3) 6-2, 6-7 (4), 6-4

Corinne parte forte. Tiene il servizio e poi firma il break sulla romana e chiude il set con vincente di dritto. Secondo set più equilibrato. La Sabino va sul 3-1 poi Dentoni rimonta e prima si porta 4-3 poi 5-4 ma non sfrutta due match point. Al tie-break vince la portacolori Eur. terzo set: Corinna reagisce e nell’ultimo game con due smorzate e due dritti vincenti conquista il punto per il Park.

Anita Bertoloni (2.5) – Benedetta Sensi (2.4) 6-0, 6-3

Primo set a senso unico a favore della giovane gialloblù. Secondo parziale più equilibrato che la Bertolini chiude 6-3 conquistando il punto.

Doppio

Bertoloni-Traversi vs Cavalle-Sensi 2-6, 6-4, 10-8

Primo set alle romane. Le padrone di casa mancano la palla del 4-3 e si arrendono 2-6. Secondo set in salita per le parkiote che vanno sotto 1-4, reagiscono e con un break si riportano in carreggiata 3-4. E poi ribaltano e chiudono il set 6-4 con un ace di Bartoloni. Si va al super tiè break: Park recupera da 2-6 a 6-6. Un match ball non sfruttato sul 9-8 e poi gara vinta 11-9.

Il commento della capitana Giorgia Buchanan

”Grande cuore delle ragazze che hanno dato tutto per ottenere questa importante vittoria! Bravissime la Bertoloni e Traversi che rimontano nel match tie-break sotto 2-6 e vincono 11-9! Bella la reazione di Corinne che vince dopo aver mancato due match ball contro la Sabino. Nel terzo set è stato vinto con smorzate e dritti vincenti! Ora pronte per la trasferta di Verona tra due settimane, sperando di continuare il trend positivo!”