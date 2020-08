Domenica da bollino rosso sulle autostrade liguri: la situazione

Ancora una domenica da bollino rosso per le autostrade della Liguria in seguito ai cantieri e alle chiusure che le interessano.

Così dopo le code e gli incidente con feriti che si sono verificasti ieri, oggi tornano le code con i liguri e turisti che giungono in Liguria sempre più penalizzati.

Cantieri infiniti e incidente in A12, code in tutto il nodo autostradale genovese

Per quanto riguarda oggi sono attesi rallentamenti, sui tratti più trafficati, quali A10, A12, A26 con i turisti diretti verso le località di mare delle Riviere di Ponente e Levante complice anche la giornata di sole.

Nel pomeriggio ci sarà il traffico di rientro in direzione opposta, verso il Piemonte e la Lombardia con l’A7.

Restano sempre chiuse, è necessario ricordarlo, in modalità continuativa, sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona; sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’, in entrata verso Genova.

Questa notte, invece, non è prevista alcuna chiusura in area ligure.

La situazione alle ore 11.00

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 26.8 in direzione Genova, è presente una coda di 2 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

Sulla A12 Genova-Livorno al Km 11.5 in direzione Genova altra coda tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

Il traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do