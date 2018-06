Domenica a Pra’ i Campionati regionali di canottaggio

Scatta domenica prossima l’appuntamento con i Campionati Regionali FIC Liguria. Sono iscritti 265 atleti (350 atleti/gara) per un totale di 197 equipaggi in forza a 12 sodalizi: Speranza Pra (25 atleti), Canottieri Voltri (14), Velocior Spezia (44), Canottieri Sampierdarenesi (27), Canottieri Santo Stefano al Mare (13), Sportiva Murcarolo (12), Elpis Genova (39), Rowing Club Genovese (36), Argus Santa Margherita Ligure (16), LNI Savona (6), LNI Sestri Ponente (13) e, dalla Toscana, Cavallini Calcinaia (20). Grande attenzione, nelle varie specialità del programma, per l’assegnazione del titolo regionale. Il test sarà importante anche per i futuri impegni nazionali.

Sarà anche un’opportunità, durante la pausa a partire dalle 12:30, per festeggiare e complimentarsi con i protagonisti dei recenti Europei Junior: i neocampioni continentali Alessandro Bonamoneta (Sportiva Murcarolo) e Alessandro Calder (Rowing Club Genovese), la vicecampionessa Maria Ludovica Costa (Rowing Club Genovese) e la compagna Giada Danovaro (Rowing Club Genovese). Il programma comprende 53 gare che avranno inizio alle 9:30 e termineranno alle 16:30.