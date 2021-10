Domenica 10 ottobre torna la fiera di Sant’Agata

Si entra solo con green pass. 620 le bancarelle previste

Prosegue il calendario di recupero delle fiere tradizionali. Tocca alla tradizionale fiera di Sant’Agata nel quartiere di San Fruttuoso. La manifestazione era saltata a febbraio a causa della pandemia da Covid-19 e verrà recuperata questa domenica, il 10 di ottobre.

Il 24 ottobre si recupererà, invece, la fiera di Santa Zita.

L’accesso alle attività sarà consentito solo con il green pass, obbligo che sarà segnalato da apposita cartellonistica. L’utilizzo della mascherina, inoltre, sarà obbligatorio laddove non sarà possibile mantenere il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid.

Per questa edizione i posteggi a disposizione degli operatori, provenienti da diverse regioni d’Italia, saranno 620.

Le strade interessate alla manifestazione saranno: C.so Sardegna tra via Giacometti e via Don Orione, via P.Giacometti, via F. Casoni, Piazza Terralba, via Tortii, Piazza Martinez, Piazza Giusti, Piazza Manzoni, C.so G.Galilei, via Novaro, via De Paoli.

Le modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta veicolare

Nelle strade di seguito indicate, a partire dalle 00.01 del giorno 10 ottobre 2021 alle ore 04.00 del giorno 11 ottobre 2021 e comunque fino a cessate esigenze, sono istituite le seguenti prescrizioni:

Divieto di circolazione e di sosta veicolare, prevedendo la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti in: via de Paoli; via Contubernio G.B. D’Albertis, tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale; via Paggi tratto compreso tra via Casoni e via San Fruttuoso; via Tomaso Pendola; via Paolo Giacometti (eccetto mezzi bus fino alle or e 0 1,30 del 10.10.2021); Piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato; Corso Galileo Galilei; via Giovanni Torti tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Albero D’Oro; via Filippo Casoni; Piazza Giovanni Martinez; Piazza Manzoni nella parte lato mare; via Michele Novaro tratto compreso tra la via Giacometti e la via Toselli; Corso Sardegna nella semicarreggiata di levante, tratto compreso tra la via Giacometti e la via Don Orione e nello stesso tratto, nella semi carreggiata di ponente, istituzione del doppio senso di circolazione; via Vittoria Giorni; Piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione ascendente.

Divieto di sosta veicolare, prevedendo la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti in: via Pietro Toselli tratto compreso tra piazza Martinez e via Novaro; via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto compreso tra la via S. Fruttuoso e la via Torti; via San Fruttuoso sul lato mare del tratto compreso tra il passo Resa Villa Migone e la villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso dalla villa Migone fino alla via dell’Albero D’Oro (compresa); via Vitale tratto compreso tra il civ 2 nero e il civ 12 nero; Passo Resa di Villa Migone; via G.B. d’Albertis, tratto compreso tra via Revelli Beaumont /Vitale e via Repetto; via Olivieri, tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso, con l’istituzione del doppio senso di circolazione.

Nella Via San Fruttuoso è istituito:

il senso unico di marcia nel tratto compreso tra Passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con la Via dell’Albero d’Oro (compresa) con contestuale rimozione dei dissuasori di transito;

il divieto di circolazione nel tratto compreso tra la via Imperiale e la via dell’Albero d’Oro.

Nella Via dell’Albero d’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti.

Nella Via Pietro Toselli sono stabilite le seguenti prescrizioni:

istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra la via Novaro e la Piazza Martinez;

per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Novaro stessa.

Nella Via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti.

Nella Via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli.

Sono temporaneamente istituite fermate degli autobus adibiti al servizio di linea di pubblico trasporto urbano:

lato ponente di via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con la via Torti;

lato mare di via Marchini in prossimità dell’intersezione con la via Amarena.

lato mare di Piazza Giusti in prossimità del civico 1.

lato levante di Corso Sardegna tratto compreso tra il termine della sosta e la via Giacometti, lungo la corsia di canalizzazione

Sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento. Qualora le condizioni di traffico lo richiedano potranno essere adottate, su iniziativa della Polizia Municipale, modifiche alla viabilità finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Siano ottemperate le prescrizioni impartite dalla Polizia Municipale.

I divieti a scopo di prevenzione per la pubblica incolumità

In occasione dello svolgimento della Fiera, a scopo di prevenzione finalizzata all’incolumità delle persone, è stata disposta l’interdizione temporanea della vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o metallici dalle ore 7 alle ore 21 di domenica 10 ottobre 2021.

Ai pubblici esercizi e circoli privati è vietata la vendita e somministrazione all’esterno dei locali e all’esterno dei loro dehors di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo.

Per il commercio su aree pubbliche vige il divieto di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo; è invece consentita la vendita per asporto di prodotti da parte degli espositori della fiera anche in contenitori in vetro o metallo.

Inoltre per chiunque è stabilito il divieto di detenzione con consumazione su area pubblica di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo.

Le disposizioni sono in vigore nell’ambito dell’area fieristica, e in particolare nei seguenti siti: via De Paoli, via C. G.B. D’Albertis, via Paggi, via Pendola, piazza Terralba, via Giacometti, piazza Giusti, corso Galilei, via Olivieri, via Torti, via Casoni, piazza Martinez, piazza Manzoni, via Novaro, via Toselli, via Di Robilant, via Marchini, via S. Fruttuoso, via Vitale, corso Sardegna.

L’inosservanza delle disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300 con pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981 pari a euro 200.