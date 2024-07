Domani sera ad Andora due grandi appuntamenti con la Lirica

Andora – Grande lirica ad Andora domani sera, 31 luglio, con un doppio appuntamento con il bel canto: il primo è previsto alle ore 18 e 30 a Palazzo Tagliaferro, per l’incontro con il famosissimo tenore Fabio Armiliato che presenterà il suo libro “Una vita in canto: l’alchimia della voce”, il secondo alle ore 21 e 30, nel vicino anfiteatro con il concerto lirico Opera by The Sea, a cura dell’Associazione Amusando, che propone l’esibizione dei vincitori del concorso lirico T.O.S.C.A. 2024 e del Coro di Andora. Sotto le direzione artistica del maestro Massimiliano Viapiano al pianoforte insieme al maestro Leonardo Ferretti, si esibiranno i soprani Antonia Cuomo e Annalisa Gerosa, il mezzosoprano Seonhyeong Kim, il tenore Keunsu Kim, i baritoni Alex Franzò e Daehwan Jung. Saranno eseguiti brani di Bizet, Offenbach, Donizetti, Verdi, Puccini e Mascagni, oltre a classici del repertorio italiano e Napoletano. L’ingresso è libero. Il concorso T.O.S.C.A. seleziona i partecipanti fra gli allievi dei maggiori conservatori italiani. Tornando al programma pomeridiano l’appuntamento con il tenore Fabio Armiliato si terrà nella sala convegni al piano terreno di Palazzo Tagliaferro. Armiliato presenterà il suo libro, edito da De Ferrari, che ha scritto in occasione dei suoi 40 anni di carriera. Il tenore è uno dei cantanti lirici più celebri della scena lirica internazionale. Seguirà firma copie e brindisi con l’autore. Il volume oltre a celebrare i quarant’anni di carriera di Armiliato, offre riflessioni sulla vita, il canto, il mondo e le mode, oltre ad una profonda analisi del periodo storico attuale. Narra la crescita sia umana che artistica del tenore genovese attraverso la sua storia, le sue esperienze di vita e artistiche, sia dai primi approcci con lo studio per poi arrivare ai grandi teatri, al sodalizio artistico e di vita con il grande soprano Daniela Dessì poi prematuramente scomparsa, la ripresa e molto altro. La presentazione è nell’ambito del Concerto Opera By the Sea curato dall’Associazione Amusando con il patrocinio del comune di Andora. Tornando al famoso tenore Fabio Armiliato ha studiato al Conservatorio Paganini di Genova dove ha anche frequentato un corso di composizione. Vincitore del II Concorso Nazionale Tito Schipa ha debuttato esattamente 40 anni or sono come Gabriele Adorno ne Simon Boccanegra al Carlo Felice di Genova da dove ha iniziato una carriera folgorante.

Ha cantato nei più importanti teatri lirici del mondo dal Regio di Parma all’ Opera di Marsiglia, dalla Terme di Caracalla al Metropolitan Opera ed ancora alla Scala di Milano, al Colòn di Buenos Aires, al San Francisco Opera, all’Arena di Verona, all’ Opera di Parigi. Dal Duemila è stato legato sentimentalmente alla grandissima soprano Daniela Dessì con cui ha fatto coppia anche sul palcoscenico in diversi titoli, quali Andrea Chénier, Manon Lescaut, Adriana Lecouvreur, Aida, Bohème, Simon Boccanegra, Francesca da Rimini. Nel 2011 ha debuttato in Otello all’Opera Royal de Wallonie di Liegi ed ha recitato in uno dei più importanti film del grande regista Woody Allen “To Rome with Love”.

Claudio Almanzi