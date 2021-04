Domani in streaming Daniele Raco con All you can Hit

Daniele Raco torna in scena domani 28 aprile con “All you can hit”, uno show in diretta streaming dal “Cane” di Genova Cornigliano.

Uno spettacolo comico che affronta schiettamente l’attualità e le sue contraddizioni, scritto e pensato per essere “portato in scena” virtualmente durante i lunghi periodi di chiusura di teatri e club. Mercoledì 28 ottobre (ore 20.40) dal palco del Cane di corso Perrone va in scena in diretta streaming “All you can hit – Colpire per primo, colpire forte”, nuovo spettacolo del comico Daniele Raco scritto insieme a Paul D. Genovese e Giorgio Greco.

Politici, vaccini, complotti, social network, scuole, televisione e molto altro: «in “All you can hit” – svela Daniele Raco – salgo metaforicamente sul ring per confrontarmi con alcune conseguenze della pandemia che, in un certo senso, possono diventare una malattia più profonda del Covid. Racconto del disagio che proviamo davanti alla stortura che siamo diventati nell’ultimo anno, schernendo anche me stesso di fronte a nuove abitudini che, a fatica, ci fanno ricordare chi siamo». Componente dei Bruciabaracche, volto di Zelig e Comedy Central e protagonista del primo episodio di “Italian stand up” su Amazon Prime Video, Daniele Raco è un comico che fa delle schiettezza una delle sue armi principali. «Dal mondo della comicità fino ad arrivare alla politica, passando dai social network a cose ritenute spesso intoccabili: durante lo spettacolo cerco di non risparmiare nessuno. Ma solo a parole – aggiunge Raco – perché il rimedio migliore rimane sempre e solo uno: la risata».

“All you can hit – Colpire per primo, colpire forte” è in programma per mercoledì 28 aprile alle 20.40 in diretta streaming dal Cane, club di musica ed eventi dal vivo di Cornigliano. «Non è semplice salire su un palco senza poter guardare negli occhi il pubblico, soprattutto per un comico che vive di confronto e dialogo. Ma, come abbiamo imparato nell’ultimo anno, è importante tenere alta la bandiera della cultura e dello spettacolo, cercando di adattarsi e continuare a lavorare insieme in attesa di poter riaprire teatri e club in serenità».

Biglietti a 5€ acquistabili su https://www.danieleraco.com/event-details/all-you-can-hit-1 . Lo spettacolo comincia alle 20.40 di mercoledì 28 aprile. “All you can hit – Colpire per primo, colpire forte” è scritto da Daniele Raco insieme a Paul D. Genovese e Giorgio Greco.

Profilo:

Daniele Raco si definisce stand up comedian da sempre, ben prima che fosse una moda, infatti vorrebbe essere Bernie Mac ma è americano come Nando Moriconi. Definirlo con una sola parola è riduttivo, la più ricorrente è risultata essere “Grasso” lui ride e ci fa su un libro. Altri lo vogliono “Pigro” lui torna in palestra e a 40 anni si trasforma in pro wrestler. All’accusa di non sapersi vestire risponde di non riconoscersi nella moda. La verità è che mangia male e ha spesso lo stomaco in cattivo arnese, ha mille pensieri tutti insieme, prende fuoco con estrema facilità. L’altra parola spesso usata per definirlo è “Vero”. Daniele è uno che non le manda a dire. Odia i fighetti, i finti intellettuali, i depravati, lo spreco del talento, l’assenza di talento. Daniele è giovane e vecchio al medesimo tempo e riesce a farsi capire da tutte le generazioni. In TV ci va col contagocce, chissà mai perchè. Lui ci patisce ma alla fine sa che è dal vivo che si vede il vero stand up comedian e lui da vero comedian di razza ama visceralmente il piccolo palco del club o del teatrino di periferia che sono la sua vera dimensione e quando parte è davvero difficile da contenere.