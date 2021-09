Nuova giornata di protesta domani, venerdì 3 settembre 2021, contro il Green pass e l’obbligo vaccinale per certe categorie. Il flash mob degli studenti avverrà in via Balbi alle 10.30. La protesta della CUB (sanitari ed operatori scolastici), alle 18 a De Ferrari.

Domani venerdì 3 alle ore 10.30, organizzato da “Libera Piazza Genova”, si svolge un flash mob degli studenti universitari sotto il Rettorato di via Balbi a Genova.

Alle ore 18, invece, ci sarà una protesta dei sanitari e degli operatori scolastici della CUB in Piazza De Ferrari.

“Diamo un forte segnale alla stampa, alle istituzioni, a tutti i sostenitori del Green Pass, si legge sul canale Telegram Libera Piazza Genova – noi ci siamo, siamo sempre di più, siamo sempre più agguerriti. Non possono ignorarci, e non possono dipingerci come vogliono. Scendiamo in piazza uniti, arrabbiati, pacifici e numerosi.”