Domani al Ducale presentazione del libro “Grandi genovesi nella storia”

Domani 29 ottobre alle ore 17 a Palazzo Ducale presso la Sala Borlandi della Società Ligure di Storia Patria, ingresso da Piazza De Ferrari, atrio primo loggiato, seconda porta a sinistra piano terra, per il ciclo di appuntamenti “I Venerdi a Paxo da Compagna”, evento promosso dell’omonimo sodalizio per la tutela e la diffusione della lingua e cultura genovesi presieduto dal Professor Franco Bampi, presentazione del volume “Grandi genovesi nella storia – Descritti nella lingua originale e in italiano” di Ebe Buono Raffo e Francesco Macri’, stampato per i tipi di GGallery Editore. All’interno tanti personaggi della Superba nei secoli, piu’ o meno conosciuti, parlano in prima persona della loro vita e delle loro imprese, da Cristoforo Colombo a Andrea D’Oria, da Paganini a Mazzini, dalla Marchesa Pallavicini a Nino Bixio.

La presentazione sarà tenuta dagli Autori con la collaborazione del gruppo de “I Venerdì da Compagna” coordinato da Francesco Pittaluga, con Isabella Descalzo e Luigi Lanzone.

L’ingresso è libero ma, nel rispetto delle norme vigenti, per partecipare all’evento è richiesta la Certificazione Verde Covid19 e, poiché la capienza della sala è limitata, è necessario prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo posta@acompagna.org. Le prenotazioni saranno accettate e confermate fino all’esaurimento dei posti disponibili. Marcello Di Meglio