Disinfestazione scarafaggi: ecco come intervenire

Una delle cose peggiori che possa capitare in casa è l’infestazione di scarafaggi. Si tratta di animali davvero molto difficili da contrastare, che danneggiano praticamente ogni tipo di materiale e che possono portare anche delle malattie pericolose. Esistono dei metodi per combattere un’infestazione o magari prevenirla, prima di rivolgersi ad una ditta di disinfestazione scarafaggi?

Segnali della presenza di scarafaggi

Senza dubbio, ci sono dei segnali per poter capire che c’è un’infestazione in atto. Di per sé, gli scarafaggi sono degli insetti molto attenti a non farsi vedere e difficilmente escono di giorno. Prediligono degli ambienti chiusi, bui ed umidi e per questo motivo bisogna prestare massima attenzione alle cantine o ai garage.

Se si dovesse notare un esemplare che si aggira nei pressi della propria abitazione, questo potrebbe essere un segnale effettivo di un’infestazione di scarafaggi in corso. Un altro segnale, forse non facile da individuare, è quello di mobili e cartoni mangiucchiati. Più visibili sicuramente gli escrementi di scarafaggio: appaiono sottoforma di mucchietti di colore scuro, spesso presenti negli angoli e in mezzo alla polvere. Si dovrebbe prestare anche massima attenzione alle crepe dei muri, visto e considerato che si tratta di una sede molto apprezzata da questi animali per creare il proprio nido.

Attenzione alle tubature

Un’altra accortezza che si dovrebbe avere è quella di prestare massima attenzione agli scarichi e alle tubature, in particolar modo, bisogna essere consci del fatto che gli scarafaggi possono risalire dalle stesse e giungere in casa proprio dai lavandini o dai sanitari.

Eliminare gli scarafaggi

Eliminare gli scarafaggi in autonomia può essere un’operazione dura e alle volte si rischia di ottenere risultati scarsi, per questo motivo è consigliabile contattare una ditta esperta: solo degli specialisti sono infatti in grado di portare a termine la disinfestazione da scarafaggi in maniera definitiva. Tuttavia, in alcuni casi ci sono degli accorgimenti da attuare che potrebbero tornare utili.

Per esempio, utilizzando degli appositi spray che servono ad eliminare qualsiasi insetto, tra cui appunto gli scarafaggi. Sono prodotti che possono essere applicati nei muri, nelle crepe, negli angoli, nelle prese d’aria e nelle aree più buie e umide della casa. Va detto, però, che si tratta spesso di spray altamente aggressivi e che possono anche essere dannosi per animali e uomini, se utilizzati per un periodo prolungato. Si dovrebbe sempre arieggiare la stanza per diversi minuti. Oltre a ciò, bisogna considerare che potrebbero servire solo per eliminare gli insetti che si notano, non quelli nascosti. Si dovrebbe sempre risalire al nido, principale fonte del problema. Anche la candeggina e altri disinfettanti possono essere particolarmente utili ad allontanarli, così come delle trappole.

Utilità della prevenzione

Uno degli aspetti che spesso viene sottovalutato è la prevenzione, per evitare di ricorrere ad una disinfestazione da scarafaggi, infatti, è importante mantenere l’area ben pulita, evitando che permangano a lungo residui di cibo o immondizia. Questi sono particolarmente attraenti per gli scarafaggi, che ne vanno ghiotti. Prestare attenzione anche alle crepe dei muri, è essenziale, perché potrebbero essere la sede da loro preferita. Oltre a questo, bisogna stare attenti anche ai cartoni che vengono dall’esterno, in quanto potrebbero contenere le uova di questi animali.