Disastro Mit e autostrade, danni nel Tigullio. Sartori: al via azione legale, presentata diffida

“Come persona che opera nel settore del commercio, che nel Tigullio è fortemente legato ai flussi turistici, ho deciso di non subire passivamente questa assurda situazione che si è creata sulle autostrade della Liguria con quotidiani gravi disagi che spesso comportano, a mero esempio, cancellazioni di prenotazioni in hotels e ristoranti ma che denneggiano più in generale moltissime altre attività, dai negozi d’abbigliamento e di altri generi, ai taxisti, alle guide turistiche e altre categorie di lavoratori”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale uscente Augusto Sartori (FdI).

“Tutto questo – ha aggiunto Sartori – senza dimenticare il gravissimo danno d’immagine per la nostra regione, che avrà ripercussioni negative per lungo tempo.

Pertanto, ho deciso di rivolgermi all’avvocato Daniele Rovelli per presentare una diffida al Ministero delle infrastrutture e alla società Autostrade e quindi di intraprendere una difficile ma seria azione legale contro i responsabili di questa inaccettabile situazione.

Chi volesse unirsi e aderire a questa, credo, doverosa iniziativa per il bene dei Liguri e per un’eventuale richiesta danni ai colpevoli di questi assurdi accadimenti, può farlo nel seguente modo:

la fotocopia di un documento d’identità;

la Vostra firma della diffida in oggetto;

50 euro a titolo di piccola partecipazione alle spese”.