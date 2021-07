Disastro autostrade Liguria, ancora code: mezzo in fiamme e tir in avaria

Fino 8 km di coda in A12

Disastro autostrade: quella che è iniziata oggi in Liguria è un’altra mattinata difficile per quanto riguarda le autostrade.

Sulla A26 un mezzo pesante ha preso fuoco, mentre sulla A12 viene segnalato un tir in avaria, questo, ovviamente oltre alla presenza dei cantieri.

Sulla A26 un semirimorchio ha preso fuoco nei pressi del tratto di confluenza dalla A10 sulla Gravellona Toce, in direzione nord.

In particolare una gomma ha preso fuoco e l’autista è riuscito ad uscire dal mezzo senza riportare conseguenze.

Le fiamme sono state rapidamente spente, ma il traffico è rimasto bloccato e si sono generate lunghe code.

Intorno alle 8 un Tir sulla A12 tra Rapallo e Chiavari, in direzione Rosignano, è in avaria e blocca il traffico. Proprio nei pressi di uno scambio di carreggiata per un cantiere. La coda è inevitabile sia verso Genova, sia verso Livorno.

Ecco la situazione del traffico alle ore 9.30

A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 6 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A26 Voltri-Gravellona in direzione nord, coda verso Masone per un tir che ha preso fuoco. Risolto l’incidente, il traffico scorre su una corsia.

Presenti incolonnamenti in A10 verso Savona tra Genova Pra’ ed il bivio con la A26 e verso Genova tra Arenzano ed il bivio con la A26.

A12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione Genova, coda di 8 km tra Lavagna e Rapallo per veicolo in avaria all’altezza di uno scambio di carreggiata. Per lo stesso motivo, in direzione Rosignano coda di 8 km tra Recco e Chiavari.

A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano: coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova: pioggia tra Isola del Cantone e Genova Bolzaneto

Il traffico in tempo reale sulla rete autostradale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do