Disastro autostrade, cantieri ridotti per festività natalizie | I dettagli

“Sospensione delle lavorazioni più impattanti e consistente riduzione del numero dei cantieri a oggi presenti sulle tratte autostradali di competenza di Aspi nei periodi dal 3 al 12 dicembre e dal 20 dicembre al 9 gennaio 2022.

È l’esito della videoconferenza di oggi pomeriggio a cui hanno partecipato i tecnici del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, e i rappresentanti di Autostrade per l’Italia”.

Lo hanno comunicato stasera i responsabli di Regione Liguria.

“Nei prossimi quindici giorni – hanno spiegato – sono previsti ancora cantieri impattanti, anche se in maniera minore rispetto alla scorsa estate”.

Secondo quanto riferito, gli interventi di completamento previsti nelle gallerie della A10 Torrazza e Di Prà, tra i caselli di Genova Aeroporto e Prà, si svolgeranno con una deviazione di carreggiata (una corsia per direzione di marcia) nei fine settimana 20-21 e 27-28 novembre e 18-19 dicembre.

La sostituzione e ammodernamento delle barriere antirumore e galleria fonica sul viadotto Rio Torbella sull’A7 in direzione Genova, tra gli allacciamenti per l’A12 e l’A10, prevedono una prima fase realizzativa in riduzione permanente di carreggiata (una corsia chiusa).

Ulteriori interventi nelle gallerie Castelletti, San Bartolomeo, Della Maddalena e Dell’Anchetta sulla A12 nel tratto tra Nervi e Sestri Levante, saranno realizzati in deviazione di carreggiata.

Sull’A26 saranno attivi tre scambi di carreggiata e due riduzioni di corsia tra il raccordo con la A10 e Ovada per consentire l’esecuzione delle ispezioni nelle gallerie Monacchi, Manfreida, Risso, Garrè, Campasso, Anzema, Roccadarme, Ciutti e Setteventi.

Per il prossimo week end la cantierizzazione sull’A10 tra Aeroporto e Prà, sarà attiva dalle 22 di venerdì 19 fino alle 6 di lunedì 22. Oltre allo scambio di carreggiata è previsto, per il casello di Pegli, la chiusura in uscita da Genova e in entrata per Savona, e, per il casello di Genova Prà, la chiusura in uscita da Genova.

Sul fronte dei pedaggi, resteranno attive tutte le agevolazioni già presenti sul nodo genovese: gratuità dei percorsi con origine e destinazione tra i caselli di Ovada, Masone, Savona, Albisola, Celle Ligure, Varazze, Arenzano, Genova Pra’, Genova Pegli, Genova aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto e Genova Est ; esenzione del 50% del pedaggio tra i caselli di Genova Est, Genova Nervi, Recco e Rapallo.

L’agevolazione è riconosciuta anche per i transiti dei veicoli, in uscita e in entrata ai suddetti caselli, con origine o destinazione i caselli dell’A7 da Vignole Borbera e dell’A12 da Sestri Levante.

“Un risultato positivo che abbiamo fortemente richiesto, frutto del lavoro di confronto e anche dello sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti – ha commentato il governatore ligure Giovanni Toti – in un quadro che rimane complesso, mantenendo come priorità la sicurezza delle nostre autostrade, con l’accordo raggiunto vengono sospesi o comunque alleggeriti tutti i cantieri che possono essere ridotti, per limitarne il più possibile l’impatto nei periodi di maggiore afflusso turistico”.

“E’ evidente – ha aggiunto l’assessore Giampedrone – che a fronte del massimo alleggerimento possibile durante le festività, la tendenza è quella di concentrare lo sforzo dei lavori nei prossimi giorni e dopo l’Immacolata fino all’avvio delle festività natalizie, per poi avere uno un lungo stop fino al 9 gennaio compreso.

Il primo step di questa intensificazione dei cantieri è previsto nel prossimo fine settimana sull’autostrada A10, dove verrà istituito nuovamente il cantiere tra Genova Aeroporto e Pra’, garantendo una corsia per senso di marcia con lo scambio di carreggiata”.