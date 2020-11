Dilettanti, il Comitato Provinciale di Genova incontra “Online” le Società

L’dea è sicuramente interessante e servirà a tenere un filo di contatto con tutte le società, in un momento particolarmente difficile per il calcio soprattutto per il calcio Dilettantistico.

Il Comitato provinciale della FIGC ha infatti organizzato degli incontri “online” con le Società al fine di valutare congiuntamente, qualora le condizioni della situazione pandemica lo consentiranno, le modalità e le tempistiche di quando sarà ripresa l’attività agonistica.

I primi due incontri sono fissati per Venerdì 27 novembre alle 17.30 per le società partecipanti al Campionato di Seconda categoria dei Gironi “C2 e “D”, e per Martedì 1° dicembre, sempre alle 17.30, per le società partecipanti al Campionato di Terza Categoria.

Potranno partecipare il Presidente della Società o, in alternativa, con delega, un Dirigente.

“Le modalità per l’accesso alla piattaforma con la quale verrà organizzato ciascun incontro – si legge nel comunicato federale – verranno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica ufficiale della Società come rilevato dal Sistema Federale AS400.

Qualora, per esigenze organizzative dei partecipanti, si rendesse necessario trasmettere le credenziali di accesso ad un indirizzo mail diverso, le Società dovranno farne richiesta, entro il giorno antecedente alla data di svolgimento dell’incontro, al seguente indirizzo di posta elettronica: genova.segretario@lnd.it e in c.c. a l.gaggero@lnd.it”.

Insomma, la FIGC provinciale si da da fare per stare il più possibile accanto all società genovesi in questa seconda ondata della pandemia Covid19.

Franco Ricciardi