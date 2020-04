Dieci monitori multiparametrici modulari donati al San Paolo di Savona

Savona. Dieci monitori multiparametrici modulari sono stati donati al San Paolo di Savona da Apm Terminals Vado Ligure che gestisce il nuovo «Container Terminal di Vado Gateway».

Si tratta di strumentazioni importanti che servono per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 in corso. La donazione, che comprende anche 20 bracciali per la misurazione della pressione sanguigna e 10 carrelli per la movimentazione dei monitor, contribuisce a rafforzare le dotazioni della struttura ospedaliera e, in particolare, dei reparti di Malattie Infettive e di Medicina Interna impegnati nella cura dei pazienti affetti da Covid-19.

I monitor e i bracciali, di difficile reperimento ed indispensabile per il controllo e il monitoraggio dei pazienti affetti da Coronavirus, sono stati consegnati oggi all’ospedale San Paolo.