Diciassettenne evade per la seconda volta dalla comunità: di nuovo in carcere

Si era reso responsabile di rapina e violenza sessuale aggravata

I poliziotti dell’U.P.G. hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a carico di un 17enne che, nel settembre 2019, si era reso responsabile di rapina e violenza sessuale aggravata.

Per questi fatti, nell’ottobre dello scorso anno, era stato sottoposto alla custodia cautelare presso un un istituto detentivo minorile dove ha manifestato fin da subito la sua indole aggressiva.

Lo scorso settembre, la misura è stata sostituita con il collocamento in una comunità di Arezzo da dove è fuggito per ben due volte; per questo motivo l’Autorità Giudiziaria ne ha nuovamente disposto la custodia in carcere.