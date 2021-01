Dibattito su nuova diga foranea, Alessio Piana: sia fruibile dai genovesi

“Domani è in programma l’ultimo incontro del dibattito pubblico online sui progetti per la nuova diga foranea del Porto di Genova e in particolare sugli aspetti ambientali legati alla grande opera.

In tal senso, ritengo che alcune proposte già avanzate nei giorni scorsi, come quella dell’installazione di pale eoliche sull’infrastruttura, siano condivisibili.

Inoltre, l’opera, che è strategica per la nostra città, dovrà essere progettata in modo tale da rappresentare anche un’attrazione turistica del territorio e, soprattutto, essere fruibile dai genovesi, in particolare per coloro che vivono nelle delegazioni del Ponente maggiormente coinvolte nello sviluppo portuale.

Vedere Genova dal mare è senz’altro suggestivo e sarà sicuramente piacevole trascorrere qualche ora passeggiando, pescando o prendendo il sole sulla diga foranea opportunamente collegata al Porto Antico con un servizio di battelli.

Mi auguro che questa visione sia largamente condivisa e che quindi nello sviluppo progettuale si tenga conto di tali proposte.

A breve chiederò un incontro con il presidente dell’Autorità di sistema portuale e neo commissario per la costruzione della nuova diga foranea, Paolo Signorini, al fine di presentare, ancora più dettagliatamente, queste idee progettuali”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente della III commissione Attività produttive e consigliere regionale Alessio Piana (Lega).