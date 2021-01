A Chiavari giovani violano coprifuoco e fanno schiamazzi: 6 denunciati

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Fra i ragazzi anche un minorenne

L’altra notte, non curanti del coprifuoco, un gruppo di giovani si sono resi protagonisti, nel centro storico di Chiavari, di schiamazzi a tal punto che i residenti hanno chiamato i Carabinieri.

I militari sono intervenuti e hanno identificato e denunciato 6 giovani, cinque di età tra i 18 e i 20 anni e un minorenne.

Oltre alla denuncia anche la sanzione per non aver rispettato il coprifuoco serale, in essere dalle 22 alle 5, come previsto dalla normativa anti Covid.