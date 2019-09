MARTEDÌ DEI PICCOLI A DIALOGO NEL BUIO

Dialogo nel Buio dedica ai più piccoli un pomeriggio speciale: i bambini, accompagnati e seguiti dalle guide, si cimentano in attività manuali e sensoriali nell’oscurità, imparando un modo diverso di muoversi, orientarsi e comunicare.

Partendo dal gioco, i bimbi dai 5 agli 11 anni possono vivere l’esperienza a Dialogo nel Buio in modo originale e coinvolgente.

Il 24 settembre, alle ore 18:00, i bambini sono invitati a CHI CERCA TROVA!

Una divertente caccia al tesoro completamente in assenza di luce per trovare l’oggetto misterioso lungo il percorso, avendo come unico aiuto la voce della guida che con i suoi indizi aiuterà a raggiungere l’obiettivo finale! Appuntamento 15 minuti prima dell’orario di inizio attività. Costo: 8 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso.

Orario settembre: lunedì ore 11.30-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00); da martedì a domenica e festivi ore 10.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).

www.dialogonelbuio.genova.it

Dialogo nel Buio è la mostra percorso sensoriale dove i visitatori compiono un “viaggio” in totale assenza di luce che trasforma luoghi e gesti familiari in un’esperienza straordinaria.

A piccoli gruppi si è accompagnati da guide non vedenti attraverso ambienti nell’oscurità̀ che, in completa sicurezza, riproducono situazioni reali di vita quotidiana nelle quali occorre imparare “un altro vedere”: non si usano gli occhi ma i sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto e del gusto.

Dialogo nel Buio è un invito a scoprire questa nuova dimensione multisensoriale che diventa dialogo interiore e scambio di esperienze diverse sulla percezione del mondo.

Prezzi:

Adulti 10 euro; ridotti (bambini 5-12 anni; militari e invalidi; over 65) 7 euro; gruppi (min 20 persone) 7 euro.

Dialogo + Galata Museo del Mare adulti 16 euro; ridotti 11 euro

Dialogo + Galata Museo del Mare + sommergibile Nazario Sauro adulti 22 euro; ridotti 17 euro

Dialogo nel buio + sommergibile Nazario Sauro adulti 13 euro; ridotti 10 euro

Il Venerdì dei Genovesi

Ogni venerdì i residenti di Genova e provincia possono visitare la struttura alla tariffa di € 5 (solo per gli adulti). I genovesi possono vivere la straordinaria esperienza di vivere una giornata tipo in totale assenza di luce, mettendo in gioco per 45 minuti la propria multisensorialità.Presentandosi alla biglietteria di DIALOGO NEL BUIO con il proprio documento di identità dove viene riportata la residenza a Genova.