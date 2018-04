Derby serie D: Savona-Albisola 0-1, rigore decide il match

In un gremito Bacigalupo, che fa registrare il record stagionale di spettatori, il Savona perde con l’Albissola per 1-0.

Un match apertissimo dove entrambe le squadre si affrontano a viso aperto e dopo 7′ è il Savona che sfiora il gol con Tognoni: il numero 7 dei biancoblù salta l’estremo difensore e conclude a botta sicura ma la palla viene respinta sulla linea da Garbini.

Il Savona tiene il pallino del gioco mentre l’Albissola riparte in contropiede ma nei minuti di recupero gli ospiti si portano in vantaggio: Sancinito trasforma il rigore generosamente concesso dall’arbitro che fischia la massima punizione con la collaborazione dell’assistente, fuori di 2 metri dall’area di rigore per un colpo involontario con il braccio di Grani.

Riprende la partita e il Savona non ci sta a perdere, dopo le prime battute viene annullato un gol a Saccà per fuorigioco. Poco dopo Caruso compie un miracolo su capitan Ferrando, che svetta più in alto di tutti e colpisce di testa. Mister Chezzi inserisce anche Gomes per un acciaccato Saccà, colpito precedentemente al volto. A 10′ dalla fine del match sono ancora i biancoblù a rendersi pericolosi, Gallo si incarica di calciare la punizione ma la palla esce di pochissimo. Entra anche Guarco al posto di Gallo ma la partita termina sul risultato di 0-1.

Subito testa al prossimo match con la ripresa degli allenamenti che avverà martedì per preparare la trasferta di Sestri Levante.