Derby, Qui Genoa.: Pandev “Siamo pronti per la stracittadina”

Suona la carica Goran Pandev alla vigilia di un derby come non mai decisivo per il Grifone.

La vittoria sul Lecce ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo a Goran Pandev che però sottolinea come la salvezza sia ancora tutta da conquistare a partire da questa sera.

“Ho segnato 9 gol, ma per me sinceramente non sono importanti. Arrivare in doppia cifra e salvarsi quello sì, sarebbe veramente un sogno”

“Ho 36 anni (37 il 27 luglio), la maturità ce l’ho ma in questo derby serve altro – ha continuato – ci restano 4 partite importanti e quella con la Samp è solo la prima. Sicuramente siamo pronti, sappiamo cosa ci aspetta. E non vediamo l’ora di scendere in campo”.