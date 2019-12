Derby della Lanterna, cancelli aperti dalle 18.45

Autorità, ex giocatori, personaggi. I massimi rappresentanti delle istituzioni e una folta pattuglia di sportivi, guidata dalla campionessa mondiale di apnea, e supporter genoana, Martina Mongiardino. Nel pre-partita del derby ci sarà spazio per la Junior Tim Cup e l’intrattenimento a cura di Radio Italia. I varchi di accesso verranno aperti intorno alle 18:45, due ore prima del fischio d’inizio. Le biglietterie dello stadio in via Monnet entreranno in servizio alle 16 (sarà disponibile ancora qualche tagliando di tribuna, in aggiunta all’eventuale messa in vendita del Settore 6). Gli sportelli accrediti alle 18:30. Sabato si potranno ancora effettuare acquisti al Ticket Office in via al Porto Antico 4 (10-19), nelle ricevitorie e on-line.