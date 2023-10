E’ arrivato oggi dai responsabili del Comitato tecnico regionale il nulla osta sul piano di sicurezza di Superba legato al trasferimento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani da Genova Multedo a Ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena.

Nei mesi scorsi avevano chiesto corpose integrazioni per il via libera allo spostamento.

Il disco verde degli esperti del Ctr è un passo avanti, ma la strada appare ancora lunga.

La pratica, per il via definitivo, si trova ferma al ministero dell’Ambiente per lo screening e l’eventuale Valutazione d’impatto ambientale, che richiede almeno altri sei mesi.

Il nulla osta al piano integrato dell’organismo presieduto dal direttore regionale dei vigili del fuoco, e che include anche esperti del Comune di Genova, di Regione Liguria, di Arpal, è comunque un passo avanti del progetto respinto da molti sampierdarenesi, ma accolto con favore dagli abitanti di Multedo.

Inoltre, si attende ancora che la Capitaneria di porto si esprima sulla modifica del regolamento sulla navigazione nel porto di Sampierdarena visto che, a oggi, la normativa non consente l’accosto di navi che trasportano materiale chimico.

“Vedremo quali saranno le prescrizioni, ma è un buon passo avanti perché significa che il dislocamento dei depositi chimici avverrà con la garanzia di sicurezza” ha commentato soddisfatto il sindaco di Genova Marco Bucci.