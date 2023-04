Demartini – Marrè (Sport Favale 07) al 2° Rallye de Drap

Mimmo Cevasco in gara al Trofeo Italia Classico a Magione

Ferve l’attività in seno alla scuderia Sport Favale 07. In questo fine settimana il sodalizio di Favale di Malvaro sarà impegnato in Francia nel 2° Rallye de Drap con l’equipaggio formato da Federico Demartini e la fidanzata Silvia Marrè, che saranno in gara con la loro Peugeot 106 1400 di classe A5. “Il rally è bello – osserva il pilota di Lorsica – con 140 km di prove speciali, tra cui il mitico Turini, nella zona di Nizza. Sarà dura perché saremo in classe con le vetture fino a 2 litri di cilindrata ma vedremo di sfruttare al meglio i tratti in discesa. Sarà, inoltre, una buona occasione per completare il percorso formativo di Silvia, dopo la partecipazione ad uno specifico corso per co-piloti ed il positivo debutto alla Ronde della Val Merula“.

Nel fine settimana scende in pista anche il veterano Mimmo Cevasco. Il portacolori della Sport Favale 07 ha messo in calendario per il 2023 l’intera partecipazione al Trofeo Italia Classico, che si svolge all’Autodromo dell’Umbria, in quel di Magione. Nella prova d’apertura il genovese è stato penalizzato da problemi alla frizione della sua MG ZR motorizzata Honda F20 di gruppo E1 e cercherà di riscattarsi prontamente nel secondo atto di questa interessante e combattuta serie.

Non solo rally e pista, però, per la scuderia Sport Favale 07. Di recente è stata protagonista anche nel settore delle cronoscalate: Gianluca Ticci (Fiat X1/9 2000 16v) ha messo a segno una prestazione di primissimo piano alla Alghero – Scala Piccada mentre Marco Porcella ha portato la sua Peugeot 106 al successo di classe alla Coppa della Consuma, riportando ottimi riscontri alle modifiche fatte alla vettura nella pausa invernale. Il suo prossimo impegno sarà il Trofeo Vallecamonica, valido per il CIVM ed in programma a fine maggio.

