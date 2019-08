Decoro a Genova | Rimossi 27 veicoli abbandonati

Nelle delegazioni di Marassi, Molassana, Bolzaneto, San Martino e Quarto gli agenti del reparto Ambiente e dei distretti territoriali hanno rimosso e trasferito presso i centri di raccolta per la successiva demolizione e radiazione ben ventisette veicoli che giacevano abbandonati lungo la pubblica strada.

Di questi 16 erano motoveicoli, 9 auto, 1 autocarro e 1 caravan.

In alcuni degli autoveicoli, tutti in pessime condizioni, erano presenti coperte e altri oggetti che hanno evidenziato come gli stessi fossero stati usati come dormitorio.