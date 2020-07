De Micheli attaccata pure dagli alleati, Italia Viva: proteste dei liguri sacrosante

“Le risposte che il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha oggi fornito sono largamente insoddisfacenti. Le categorie economiche oggi ricevute, che protestavano in maniera sacrosanta, per i ripetuti blocchi stradali a cui assistiamo da settimane non possono ricevere risposte evasive, e che minimizzano il problema”.

Lo hanno dichiarato oggi, dopo la visita della ministra del Pd in Prefettura a Genova, i responsabili del coordinamento regionale di Italia Viva.

“Siamo tutti felici – hanno aggiunto – che il ministro non abbia trovato coda oggi, ma per chi, cittadini e lavoratori, è rimasto intrappolato ripetutamente per ore in autostrada una rivendicazione del genere non può che suonare come liquidatoria e quasi offensiva.

Una regione intera è prigioniera dei lavori e dei blocchi autostradali da settimane, operatori portuali dirottano le navi verso altri porti, migliaia di persone rinunciano a venire in Liguria per brevi vacanze, migliaia di cittadini tardano ad arrivare al lavoro.

Tutto ciò merita più comprensione, più attenzione, e risposte serie e verificabili.

Tutto ciò da ulteriore voce anche a chi, e pensiamo in primo luogo ad un assente presidente della Regione, ha serie corresponsabilità nel disastro di queste settimane”.