Dario Vergassola presenta il suo nuovo libro “Storie vere di un mondo immaginario”. il 26 novembre alle 18 presso Wylab a Chiavari.

Dario Vergassola presenta il suo nuovo libro sulle Cinque Terre.

Il popolare comico intervistato da Angelo ‘Ciccio’ Delsanto

Venerdì 26 Novembre 2021, alle ore 18, presso la sede di Wylab, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari, è in programma la presentazione del libro ‘Storie vere di un mondo immaginario.

Cinque racconti delle Cinque Terre’, pubblicato da Baldini + Castoldi.

L’autore, Dario Vergassola, sarà intervistato da Angelo ‘Ciccio’ Delsanto, esperto e apprezzato libraio. Introduzione a cura di Alberto Bruzzone.

L’evento è a ingresso libero ed è organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid:

è quindi necessario accedere con la mascherina indossata e la prenotazione del proprio posto, sino ad esaurimento, è obbligatoria, utilizzando la piattaforma EventBrite.

Per prenotare:

https://bit.ly/2Z6z6PA, oppure telefonando al numero 347 2502800.

Al momento dell’ingresso, sarà verificato il regolare possesso del green pass.

In caso di rinuncia dopo la prenotazione, si raccomanda di avvisare, in modo da rendere il proprio posto nuovamente disponibile per altre persone interessate.

La scheda del libro.

Cosa avrebbe da dire un girino che abita uno stagno all’arrogante che cerca in tutti i modi di contaminare l’acqua?

E cosa pensano davvero le acciughe sui banconi dei bar liguri di questa tradizione alimentare?

Com’è, insomma, la vita in questo mondo alla rovescia in cui gli animali e le sirene parlano, si lamentano dell’uomo, lo sfidano e lo contrastano?

In queste cinque storie di delicata ironia, di struggente tenerezza, comiche e malinconiche al tempo stesso, pungenti di satira sociale e disincantate e lucide, a essere protagonisti sono proprio loro, i dimenticati animali e le leggendarie creature del mare:

pesci, totani, sirene, acciughe e polpi mettono qui in scena le loro storie d’amore impossibili, le loro tirate ecologiste, la malinconia di essere esclusi, il desiderio di scoprire il mondo lanciandosi in mille spericolate avventure.

Il risultato è un ribaltamento provocatorio e ludico delle nostre certezze:

le Cinque Terre, che ci apparivano solo come una costa perfetta per i turisti e popolata da pescatori, si trasformano in queste pagine in un mondo favolistico e spietatamente vero;

fino ad assumere i tratti di un luogo in cui la leggenda è di casa e in cui è possibile guardare il mondo da un’altra prospettiva.

Dario Vergassola, spezzino d’eccezione, libera in questa raccolta di racconti, illustrati da Mattia Simeoni, la sua vena più creativa, unendo all’inventiva e all’ironia, che siamo abituati ad apprezzare in lui, una vocazione narrativa di grande intensità e leggerezza.

L’autore.

Dario Vergassola nasce in Liguria, è comico e cantautore. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi e pièce teatrali.

Si avvicina al mondo dello spettacolo da giovane, partecipando a ‘Professione comico’, manifestazione diretta da Giorgio Gaber: ottiene sia il premio del pubblico che quello della critica.

Del 2014 è il suo primo romanzo ‘La ballata delle acciughe’. Nel 2020, per La nave di Teseo ha pubblicato con Moni Ovadia ‘Se vuoi dirmi qualcosa taci. Dialogo tra un ebreo e un ligure sull’umorismo’.