Dance, Vannelli Live on Tour dalla Lanterna

Grandi emozioni ieri sera con la live performance del DJ e Producer di fama internazionale in diretta Facebook dal monumento di Genova

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e PHAROS light for heritage.

Ieri sera, giovedì 6 agosto ha ospitato la live performance del DJ e Producer Joe T Vannelli, che ha fatto tappa a Genova regalando grandi emozioni.

È il Live on Tour, lo show che sta portando l’artista in 20 siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, tutti avvolti dal mistero e mai rivelati fino al momento della diretta, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, che di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 4 milioni di visualizzazioni.