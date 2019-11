Dall’8 al10 novembre torna a Quiliano “Granaccia & Rossi di Liguria

Un viaggio tra vigneti, vini e tradizioni

la rassegna è giunta alla sua 15esima edizione

Promossa e organizzata dalla Proloco di Quiliano insieme alle associazioni Vite in Riviera e

FISAR, con il patrocinio del Comune di Quiliano, della Regione Liguria e la

collaborazione di Slow Food del Savonese – Liguria che conta come Sponsor tecnico su Conad- Nord-Ovest.

La Proloco di Quiliano, in occasione del 15° anno della manifestazione, ha

pensato un programma articolato su tre giornate che vede protagonisti, oltre al

vino, anche il territorio e le sue caratteristiche. Dice il Presidente Alberto

Negro: “Noi della Proloco siamo radicati sul territorio per cui abbiamo

organizzato per questa edizione una serie di appuntamenti a corollario della Rassegna destinati a far apprezzare la storia, le radici e la tradizione vitivinicola quilianese”.

Il ricco programma inizierà venerdì 8 novembre in Sala Consiliare del Comune di Quiliano, alle ore 18.00 , con la presentazione di Apertura dei lavori a cura di Proloco e Sindaco Nico Isetta e a seguire un intervista sul tema “La Granaccia e il territorio di Quiliano – Storie e assaggi” dove il giornalista Mario Muda intervisterà i viticultori quilianesi Dionisia Turco, Lorenzo Turco e Giuseppe Parenti che racconteranno la storia delle loro aziende, la loro visione produttiva e, insieme ai Sommelier Fisar, guideranno i diversi e particolari percorsi degustativi.

La manifestazione proseguirà sabato e domenica con un interessante calendario di attività.

Sabato 9, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, e domenica 10, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, si

svolgerà il “Corso di potatura della vite”, che accompagnerà i partecipanti

nell’apprendimento della teoria e della pratica di una delle tecniche più importanti del mondo

della vigna.

La giornata di sabato continuerà con la “Passeggiata a cavallo in vigna”, dalle ore 14.00: un

percorso d’esperienza a cavallo, guidato dall’associazione sportiva Aequilian, tra i filari di

Granaccia, che si concluderà con un assaggio di prodotti del territorio e un bicchiere di vino

rosso sincero.

Alle ore 20.30 la suggestiva cornice delle Cantine di Villa Maria accoglierà la degustazione

“Viaggi nel Rosso: Mario Soldati racconta il vino ligure”. Un momento unico, arricchito da

racconti e aneddoti tratti dal libro di Mario Soldati “Vino al Vino”. I protagonisti della serata

saranno alcuni selezionati vini rossi rappresentativi del Ponente ligure quali Rossese,

Ormeasco e Granaccia presentati da un gruppo di Sommelier. Evento a cura della Proloco di Quiliano e della Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori.

La domenica, dalle ore 16.00, Cantine Villa Maria ospiterà “Granaccia e Rossi di Liguria –

wine tasting”. Si entrerà nel cuore della manifestazione con l’apertura, come da tradizione,

dei banchi d’assaggio: i produttori provenienti da tutta la Liguria, affiancati dai Sommelier

FISAR, coinvolgeranno il pubblico nelle degustazioni dei rossi di Liguria e in particolare

della Granaccia di Quiliano, località madrina della rassegna.

Anche in questa edizione Vite in Riviera si occuperà dell’area dedicata ai grandi vini rossi

D.O.C. e I.G.T della Liguria, protagonisti indiscussi della giornata: Granaccia, Rossese,

Ormeasco di Pornassio, Colli di Luni, Colline di Levanto, Golfo del Tigullio, Val Polcevera e

tanti altri saranno una esperienza enologica ricca, varia ed imperdibile.

Il Presidente di Vite in Riviera Massimo Enrico afferma: «siamo molto soddisfatti di questa

15esima edizione che presenta un programma di 3 giornate dedicate alla cultura, al vino,

alla natura e all'agricoltura. Granaccia e Rossi di Liguria é in evento pensato per dare

risalto al nostro territorio, da scoprire proprio a partire dal suo patrimonio

enogastronomico».

La Confraternita dell’Ormeasco presenterà inoltre all’assaggio il prezioso Ormeasco di

Pornassio Superiore.

Sarà allestita “L’Osteria dei Vignaioli”, a cura della Proloco, con proposte gastronomiche del

territorio e la giornata sarà arricchita dai grissini e dalle focacce del Grissinificio Quilianese e della Panetteria Genta di Quiliano.

Slow Food del Savonese e di Liguria sin dalla prima edizione ha creduto in questa rassega

enogastronomica e l’ha promossa insieme con l’Amministrazione Comunale in tutte le edizioni con la convinzione che sia tradizione ed un espressione di eccellenza di un territorio ospitale, consapevole delle proprie risorse e desideroso di confrontare le esperienze tra produttori dell’intera Regione.

Per info, costi e prenotazioni sul siti e social web di Vite in Riviera , ProLoco e Slow Food Liguria.