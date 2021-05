Da Varazze la mostra online di Ennio Bianchi

24mo appuntamento online con “Un Artista a settimana” dalla Gallery Malocello di Varazze. Dal 10 al 16 maggio con le opere di Ennio Bianchi.

Da lunedì 10 a domenica 16 maggio 2021, per il ventiquattresimo appuntamento con “Un Artista a settimana”, mostra online dalla Gallery Malocello con le opere di Ennio Bianchi, pittore, intagliatore e specialista nell’arte del mosaico:

L’arte della Gallery Malocello di Varazze sul web (The art of the Malocello Gallery in Varazze on the web), per non interrompere, neanche in tempi di pandemia da Covid-19, il successo fino ad ora ottenuto ed il messaggio socio-culturale, che il gruppo di artisti dell’associazione varazzina promuove e porta avanti a “tutto tondo” fin dalla sua costituzione.

Artisti partecipanti a questo nuovo progetto iniziato venerdì 6 novembre 2020 e denominato “Un artista a settimana”:

– Adriana Podestà, Angelino Vaghi, Caterina Galleano, Corrado Cacciaguerra, Ennio Bianchi, Enrico e Francesco Masala, Germana Corno, Maria Rosa Pignone, Mario Ghiglione, Paola Defilippi, Rosa Brocato, Eurosia Elefanti, Demj Canepa, Ida Fattori, Anna Maniero, Anna Maria Paveto, Maria Rosa Pignone e Antonio Morano, Pietro Cocco.

Sarà così possibile ammirare online, fino a domenica 16 maggio 2021, le opere che l’artista Ennio Bianchi ha presentato nella sua ultima esposizione, allestita nella Gallery Malocello, prestigiosa e storica sede del Gruppo Artisti Varazzesi, con la collaborazione del Gruppo Artisti Varazzesi e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze.

Ennio Bianchi è un noto e bravo artista del mosaico e dell’intarsio (*), pittore e realizzatore di modellini navali, dalla lunga e consolidata esperienza, socialmente impegnato e molto attivo in seno alla comunità varazzina, sempre presente e disponibile.

Le sue opere meritano di essere ammirate e analizzate con la massima attenzione e da più punti di vista. Non è sufficiente una fugace visita, occorre soffermarsi il tempo necessario per cercare di capire cosa l’artista ha voluto rappresentare e trasmettere a chi osserva i suoi sempre interessanti lavori.

Per meglio assimilare le molteplici sfaccettature e rappresentazioni insite in ogni opera, una chiacchierata con l’artista è vivamente consigliata (La chiacchierata è rimandata alle mostre in presenza presso l’accogliente “Gallery Malocello”).

(*) – La lavorazione del legno è un’attività antichissima, mentre l’arte dell’intarsio ha avuto la sua massima diffusione nel 18mo secolo, quando alle capacità tecniche dell’artigiano si è aggiunto l’estro dell’artista.

L’intarsio è una decorazione che si realizza accostando piccoli pezzi di legno, o altri materiali, di foggia e colori diversi, allo scopo di realizzare la forma finale voluta. Una passione, che ogni volta diventa una sfida: quella di riuscire a dare corpo a un oggetto unico, concreto risultato di una visione e di un progetto realizzato, pezzo dopo pezzo, da laboriose mani guidate da una mente artistica viva e sapiente.