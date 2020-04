Da Genova arriva un’antologia per bene

“Decameron 2020, scrittori alla finestra”. Un’antologia “per bene”: dall’idea di uno scrittore ligure, 35 autori per la Protezione Civile.

Su Produzioni dal Basso parte la raccolta fondi per sostenere la Protezione Civile durante l’emergenza COVID-19.

La pandemia ha costretto tutti a fermarsi, restando a casa. Le uniche “armi” un tempo quanto oggi – come testimonia il capolavoro del Boccaccio durante la peste del 1300 – sono l’isolamento e il distanziamento sociale: dopo la chiamata dello scrittore Gianmarco Parodi ben 35 autori di narrativa, provenienti da varie zona d’Italia, hanno deciso di unirsi e lasciare una testimonianza. Ognuno ha cercato di raccontare questo presente complicato, evadere dalla realtà e immaginare un lieto fine.

Il progetto è un’antologia, dal titolo “Decameron 2020, scrittori alla finestra”, composta da racconti a scopo benefico ispirati al confinamento per il Coronavirus: scritti in quarantena da numerosi autori e con la realizzazione grafica del web designer Leonardo Bellasio, l’antologia vuole essere un veicolo di supporto per aiutare tutti insieme chi sta combattendo la vera battaglia in questa emergenza.

Su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – è possibile contribuire a sostenere la Protezione Civile con un’offerta libera, grazie alla quale si potrà scaricare la versione ebook del libro: un buon modo per curare l’Italia “con la fantasia”, ma non solo immaginando.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/progetto-decameron-2020-35-autori-per-la-protezione-civile/