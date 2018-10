SAVONA. 4 OTT. Per tre giorni Villanova sarà la capitale ligure per gli appassionati di mezzi militari storici. Il bellissimo borgo medioevale infatti ospiterà da domani l’ “ASI Milishow 2018” l’ importante raduno dei veicoli militari ASI d’ Epoca, organizzato dall’ Automobil Club Storico, dalla Commissione Nazionale Veicoli Militari, dalla Federation Internationale Vehicules Anciens e dal locale sodalizio motoristico Ruote d’ Epoca Riviera dei Fiori.

“ Si tratta- ci spiega il presidente Augusto Zerbone- di una manifestazione di alto livello che è organizzata dall’A.S.I. di Torino. Con entusiasmo abbiamo dato la nostra disponibilità ad ospitarla. Oltre ai veicoli militari parteciperanno anche alcune auto e moto d’epoca che accompagneranno i veicoli militari nei loro vari spostamenti. Per tre giorni gli appassionati di motori potranno ammirare questi gioielli e ci sarà anche l’ opportunità di visitare all’ Areoporto villanovese i velivoli storici ed al Porto di Alassio i Natanti d’ Epoca ASI. Oltre a Villanova saranno coinvolte anche le cittadine di Alassio e di Testico”.

Questo il programma. Domani, alle ore 14, arrivo dei partecipanti all’ Ippodromo di Villanova. Alle 17 visita degli ospiti alla cittadina ed esposizione dei mezzi militari. Alle 20 e 30 cena al Ristorante dell’ Ippodromo.

Sabato, alle 9 e 15, inizio della visita ai velivoli storici ASI all’ Aereoporto, con esibizioni statiche ed in volo. Alle 11 e 30 spostamento a Testico per visita al borgo e pranzo all’ Osteria U Baccan. Alle 14 e 30 trasferimento alla Madonna della Guardia (via Villalunga) per la visita alla Chiesa. Alle 17 e 30 rientro all’ Ippodromo (attraverso Caso). Alle 20 e 30 cena presso il Ristorante la Nuova Luna.

Domenica alle ore 9 trasferimento ad Alassio, per la visita alla Città del Muretto ed al Porto per ammirare i Natanti d’ Epoca ASI. Alle 12 rientro a Villanova per il pranzo presso il Ristorante dell’ Ippodromo.

“Il nostro gruppo – conclude il presidente Zerbone- che è nato nel 1990, oggi conta più di 17 mila soci in tutta Italia e nel mondo e siamo al primo posto tra i club federati all’ A.S.I. Tra gli scopi del nostro sodalizio c’è quello di riunire gli appassionati delle due e quattro ruote, comprendendo anche aerei ed imbarcazioni, organizzare manifestazioni ed occasioni di incontro, contribuendo a far conoscere sempre più la nostra bella riviera ligure”.

CLAUDIO ALMANZI