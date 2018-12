Cus Genova, impegni importanti in questo week end

Sfide importanti per le prime squadre del Cus in questo fine settimana.

PALLAVOLO. Il CUS Genova Volley di Gerry Grotto sarà impegnato nel weekend nell’ultima partita casalinga prima della sosta natalizia. Al PalaCUS alle 18:00 arriva da Varese il Volley Rossella, che al momento occupa il quarto posto in classifica. Al termine festa di natale della sezione. Per quanto riguarda le compagini femminili, invece, le ragazze della Prima Divisione saranno impegnate fuori casa domani al Nautico contro Albaro alle 18:00, quelle della Seconda Bianca fuori casa contro Spazio Sport alle 19:00.

PALLACANESTRO. Metabolizzata la sconfitta interna contro Tigullio il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin ha l’obbligo di rialzarsi per non perdere contatto con le prime della classe. Impegno insidioso per gli Universitari domenica alle 18:00 al PalaCarrino contro l’Aurora Chiavari di Giuliano Marenco. Sfida scoppiettante, invece, domani in Serie D per la SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS Genova. Al PalaSport San Martino di Cogorno i giovani biancorossi sfideranno Villaggio di coach Pieranti alle 21:00.

RUGBY. Il CUS Genova Rugby di Edd Thrower sarà impegnato nella sfida di Serie A in trasferta contro il CUS Torino, in una partita che si prannuncia climaticamente freddissima. Impegno casalingo allo Stadio Carlini, invece, per la squadra Cadetta. Universitari impegnati in Serie C contro il Savona Rugby alle 14:00.