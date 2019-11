Cus Genova, i risultati biancorossi nel week end

Risultati Del Weekend Delle Prime Squadre Delle Sezioni Del CUS Genova.

RUGBY. Sconfitta per il CUS Genova Rugby di Sandri e Bernardini in trasferta nel campionato nazionale di Serie A contro l’Amatori Rugby Alghero con il risultato di 34-26. Sconfitta per 88-0 patita anche dal CUS Genova Rugby nella Serie A femminile a Piacenza contro il CUS Milano.

PALLAVOLO. Importante vittoria per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto ottenuta nel campionato nazionale di Serie B. Avversaria al PalaCUS era Bresso, superata tra le mura amiche genovesi. Doppia sconfitta invece per quanto riguarda le ragazze della Serie D e della Prima Divisione femminili: le prime superate da Serteco per 1-3, le seconde da Santa Sabina per 3-2.

PALLACANESTRO. Corsaro il CUS Genova Basket di coach Pansolin, capace di espugnare per 67-76 il PalaBologna contro Sarzana di coach Ricci. Sfida che proietta i Biancorossi al terzo posto e che permette di rifiatare in vista del completo recupero di tutti gli effettivi in rosa.