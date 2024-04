Cultura e formazione al Centro Studi Edoardo Vitale

Non esistono argomenti tristi e lieti, non esistono temi che spaventano o non si vogliono affrontare, perché il variegato scibile umano comprende tutto e occorre conoscere quanto più possibile di quello che la mente umana e la nostra vita hanno nel loro essere.

Principio che si può applicare ad una serie di incontri culturali e formativi illustrati nel cartello accanto e che si svolgeranno presso la sede di via Lanfranconi 1/7 a Genova, coordinati da Linda Alfano, Francesca Angelini, Paolo Fontana ed Anna Porta.

Incontri di alto livello, diretto a genitori che vogliono essere tali nel modo migliore e con giusta impostazione.

Utile perché, oggi nella nostra società, anche “fare” i genitori non è certo cosa facile o semplice. Dino Frambati

Ecco gli incontri

Mercoledì 17 aprile 2024

“Oscar e la dama in rosa” di Eric- Emmanuel Schmitt

Mercoledì 15 maggio 2024

“Crescerò” di Alfano, Malcotti, Nivoli

Mercoledì 19 giugno 2024

“Il sentiero” di Marianne Dubuc

Mercoledì 18 settembre 2024

“Un ponte per Terabithia” di Katherine Paterson

Mercoledì 16 ottobre 2024

“E se la morte fosse un bosco?” di Ventura, Scardicchio

Mercoledì 20 novembre 2024

“I fantastici Libri Volanti di Mr. Morris Lessmore” di William Joyce

Mercoledì 18 dicembre 2024

“Il Buco” di Anna Llenas

