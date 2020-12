Crotone-Spezia 4-1, tracollo bianco allo Scida

Ko pesante per lo Spezia che cede 4-1 contro il fanalino di coda Crotone allo Scida.

Stroppa trova la prima vittoria nel campionato attuale grazie a uno scatenato Messias: doppietta per lui, reti anche di Reca e Eduardo, tutti su grandi azioni personali o di squadra. Solo momentaneo il pari 1-1 di Farias.

CROTONE-SPEZIA 4-1

7′ e 90’+6 Messias (C), 18′ Farias (S), 49′ Reca (C), 56′ Eduardo (C)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan (73′ Cuomo), Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Eduardo (83′ Vulic), Zanellato (89′ Riviere), Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer (46′ Sala), Terzi, Chabot, Bastoni (83′ Marchizza); Estevez, M. Ricci, Pobega (56′ Maggiore); Agudelo (58′ Gyasi), Piccoli, Farias (83′ Verde). All. Italiano

Ammoniti: Chabot (S), Ferrer (S), Messias (C), Eduardo (C), Maggiore (S), Magallan (C)