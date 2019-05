Crollo Morandi, al via il secondo incidente probatorio

Al via, questa mattina, la prima udienza del secondo incidente probatorio riguardo l’inchiesta sul crollo del ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto causando la morte di 43 persone che servirà a far luce sulle cause del disastro.

In un’udienza senza la presenza del pubblico, la procura presenterà una quarantina di quesiti sulle cause vere e proprie che hanno determinato il disastro sui quali il Gip dovrà esprimersi in merito all’accoglimento.

All’udienza sono presenti i 73 indagati, persone appartenenti a Società Autostrade, a Spea, al ministero delle Infrastrutture e del provveditorato alle Opere Pubbliche della Liguria con i relativi avvocati e consulenti oltre alle persone offese.

Le parti discuteranno, fra l’altro, sulla possibilità di difetti di costruzione, sul deterioramento provocato dalla vetustà del viadotto, ma anche sulla manutenzione ordinaria e straordinaria e sui relativi controlli.

I quesiti saranno discussi in contradditorio, tra le varie parti, con i relativi periti.

Il primo incidente probatorio, quelle che sta valutando le condizioni delle strutture prima del crollo, è tutt’ora in corso.