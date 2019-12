Croce Rossa della Spezia iniziamo bene il nuovo decennio

Croce Rossa, De Angelis ai volontari”Grazie per l’impegno, voi rendete più bella la nostra società

Lasciamo il 2019 alle spalle ed iniziamo il nuovo decennio. Facendo i migliori auguri a tutta la comunità, vorrei rivolgere un pensiero particolare a tutti i Volontari della Croce Rossa della Spezia che anche nel 2019 hanno regalato sorrisi, umanità e conforto a tante persone in difficoltà sul nostro territorio. Sono tempi, i nostri, sempre più caratterizzati da cinismo e disinteresse per le sofferenze e gli isolamenti altrui, in cui lo spazio per il Volontariato sembra doversi ridurre ogni giorno di più a una piccola nota a margine delle nostre vite. Per noi della Croce Rossa non è e non sarà così.

Sono felice e orgoglioso di constatare che l’impegno dei nostri Volontari anche quest’anno è stato straordinario, permettendoci di ricevere attestati di stima da diverse realtà del territorio, dalle Istituzioni, dagli enti, aziende, organizzazioni e soprattutto dai cittadini per la nostra grande professionalità e umanità. Per questo, giunti alla fine di questo anno intenso e pieno di attività, voglio ringraziare uno ad uno ogni singolo Volontario della Croce Rossa della Spezia per il suo impegno e la sua passione. Vi ringrazio perché oggi non è affatto scontato poter contare su più di 400 persone che si occupano di salvare vite su un’ambulanza, siano disposte a scendere in strada di notte per aiutare le persone senza dimora, siano pronti a intervenire con uomini e mezzi durante un’allerta meteo, si impegnino per diffondere il Diritto Internazionale Umanitario e per rivolgersi al mondo dei giovani con importanti iniziative di prevenzione.

“Ma chi ve lo fa fare?”, ci chiedono spesso, rivelando un pregiudizio che è sintomo dei nostri tempi, per il quale dedicare parte delle proprie giornate agli altri senza ricevere nulla in cambio sarebbe insensato. Il vostro impegno è la migliore risposta; la vostra ricompensa sono i sorrisi e i “grazie” di chi aiutate, che valgono più di ogni altra cosa. Buon 2020 a tutti, quindi, ma soprattutto a voi, che indossando ogni giorno la divisa della Croce Rossa rendete più bella la nostra società.