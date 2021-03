Covid Regione liguria, numero verde 800 938 883

53 volontari a disposizione dalle associazioni liguri dei consumatori che, organizzati dall’Istituto Ligure per il Consumo

53 volontari risponderanno alle domande e alle segnalazioni di eventuali disguidi al numero verde 800 938 883.

“Abbiamo riunito un gruppo di volontari – spiega Furio Truzzi, presidente di Assoutenti e dell’Istituto Ligure del Consumo – per organizzare un servizio di ascolto al quale i cittadini si potranno rivolgere per segnalare problematiche, disguidi e incomprensioni riguardanti il piano vaccinale. In questo modo collaborando con Regione Liguria vogliamo dare un ulteriore contributo, come già successo dai primi giorni del covid, a tutti i cittadini liguri in un momento molto delicato”. A questo proposito l’assessore regionale alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro ha ringraziato i volontari e le associazioni dei consumatori per il grande aiuto che presteranno.

fonte: assoutenti.liguria.it