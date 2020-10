Covid, Fabio Fognini positivo: Mi rimetterò presto

Anche il tennista ligure Fabio Fognini è tra gli sportivi risultati positivi al coronavirus

In questi giorni il tennista ligure sarebbe dovuto essere impegnato nel Sardegna Open, torneo Atp 250 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Forte Village. Fognini doveva entrare in tabellone al secondo turno contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 96 del ranking. Ma a causa della positività, il 33enne di Arma di Taggia, numero 16 del mondo e prima testa di serie del torneo, sarà sostituito da Danilo Petrovic, ripescato in tabellone come lucky loser e numero 166 del ranking.

“Ragazzi devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono molto lievi, un po’ di tosse e febbre, mal di testa. Ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia. Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti”