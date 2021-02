Covid, da Ventimiglia a Sanremo area rossa. Toti: firmerò ordinanza domattina

L’estremo Ponente della Liguria e in particolare Ventimiglia, Sanremo e i Comuni limitrofi “da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo saranno in area di criticità rossa”.

Lo ha riferito stasera il governatore Giovanni Toti.

Stop spostamenti tra regioni fino al 27 marzo e in area rossa a visite a case private

La decisione è stata presa “per evitare che la zona di confine possa traghettare l’ondata del coronavirus dalla Francia all’Italia”.

L’ordinanza restrittiva ad hoc, ha aggiunto Toti, sarà firmata domattina.

Il governatore Toti era stato criticato dalla minoranza in consiglio regionale per non avere tempestivamente firmato l’ordinanza restrittiva per i Comuni dell’estremo Ponente ligure, dove l’indice R(t) è nettamente superiore rispetto a quello registrato nel resto della nostra regione.

“In conseguenza di ciò – avevano insistito i rappresentanti delle minoranze – la Liguria è stata declassata in area arancione e ci hanno rimesso anche i Comuni che erano da area gialla”.

Nei giorni scorsi i governatori di altre Regioni, come la Lombardia, hanno adottato ordinanze più restrittive, rispetto a quelle emanate dal Governo, per alcune zone ad alto rischio di diffusione dei contagi da coronavirus.