Covid, Conte: chiederemo proroga stato emergenza fino al 31 gennaio

Il Governo sta valutando l’ipotesi di una proroga dello stato d’emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio.

La proroga al momento scade il 15 ottobre, ma il perdurare dell’emergenza avrebbe suggerito al premier Conte di allungare i tempi dello stato d’emergenza.

Proprio Giuseppe Conte ha confermato quella che era fino a questa mattina solo un’ipotesi.

“Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio”, ha detto Conte a margine della visita di una scuola media in provincia di Caserta.

Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, in visita allo stabilimento Sanofi di Anagni dove, sembra, verrà prodotto il vaccino ha detto: “Sulla proroga dello stato di emergenza discuteremo in Parlamento molto presto come è giusto che sia e io sarò in Aula all’inizio della settimana. Io sono sempre per la linea della massima prudenza e ho sempre mantenuto questa impostazione”.

Proprio del nuovo DPCM si parlerà in senato il prossimo 6 ottobre.